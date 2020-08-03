Bandırmaspor topbaşı yaptı

BANDIRMA/ DHA

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bordo beyazlı kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez, "Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Bandırma'daki tesislerimizde başladık. Sakat futbolcumuz yok. Yavaş yavaş yeni transferlerimiz de takıma katılıyor. Amacımız yeni ve eski tüm futbolcularımızın mümkün olduğunca birlikte çok zaman geçirmesini, antrenman yapmasını sağlamak. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarımız Afyon'da devam edecek. Takım 7 Eylül'de Bandırma'ya dönecek" dedi.

KALECİ, ORTA SAHA VE FORVET TAKVİYESİ YAPILACAK

Şu ana dek Giresunspor'dan Yonathan Del Valle, Balıkesirspor'dan Mahatma Osumanu Otoo ve Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer eden Bandırmaspor, Galatasaray'ın genç oyuncuları Gökay Güney ve Ferhan Evren'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bordo beyazlılar, kale, orta saha ve forvet hattına da takviye yapacak.