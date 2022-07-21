Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor

21.07.2022 16:21
Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor

BANGKOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında taş heykellere bakan turistler, 20 Temmuz 2022. 2021 yılının Temmuz ayında, Büyük Saray'ın önünde, bazılarına Çin karakterlerinin işlendiği bir dizi taş heykel ortaya çıkarıldı.

BANGKOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında taş heykellere bakan turistler, 20 Temmuz 2022. 2021 yılının Temmuz ayında, Büyük Saray'ın önünde, bazılarına Çin karakterlerinin işlendiği bir dizi taş heykel ortaya çıkarıldı. Yakın zamanda restore edilen heykeller, Büyük Saray'ın Wat Phra Kaew tapınağında sergilendi. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

YORUMLAR
500
800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı 800 yıllık Selçuklu Sarayı'ndaki kazılarda yeni mekanlar ortaya çıkmaya başladı Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu, Kayah'ta yerleşim alanlarına mayınlar döşedi Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu, Kayah'ta yerleşim alanlarına mayınlar döşedi
Kaynak: Xinhua

Bangkok, Tayland, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaş anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:27:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement