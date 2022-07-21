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Bangkok, Tayland, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangkok'taki Wat Phra Kaew Tapınağında Sergilenen Taş Heykeller Turistlerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika

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