Tayland'ın başkenti Bangkok'un Phra Khanong bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada 7 işçi yaralanırken günlük 120 bin varil üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen tesiste üretim aksadı.

4 YARALININ DURUMU KRİTİK

26 Kasım'da yerel saatle 14.45 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bangkok Erawan Acil Tıp Merkezi, patlamada yaralanan en az 7 kişiden 4'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE BİNALAR SARSILDI

Patlamanın ardından yükselen alevler ve yoğun siyah duman, başkentin birçok noktasından görüldü. AFP muhabirleri, patlamanın şiddetiyle birkaç kilometre uzaklıktaki evlerin kapılarının bile sarsıldığını aktardı.

HALKA BÖLGEYİ DERHAL TERK EDİN ÇAĞRISI

Bang Na Bölge Müdürlüğü, rafinerinin çevresinde yaşayan vatandaşlara güvenlik gerekçesiyle bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Cep telefonlarına gönderilen acil durum bildirimleriyle vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları istendi.

TÜM ÜRETİM BİRİMLERİ DURDURULDU

Rafineriyi işleten Bangchak Corporation, yangının yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldüğünü ve güvenlik gerekçesiyle tesisteki tüm üretim birimlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Günlük 120 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tesis, Tayland'ın en büyük beşinci rafinerisi ve ülkenin kentsel alanda bulunan tek petrol rafinerisi olma özelliğini taşıyor.

AYNI TESİSTE DAHA ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Söz konusu rafineride Temmuz 2012'de de patlama ve yangın meydana gelmiş, çevredeki yerleşim alanları zarar görmüştü. Tesisin onarılması yaklaşık iki hafta sürmüştü.