Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'tan savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliği mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'tan savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliği mesajı Açıklaması

Bangladeş\'in Ankara Büyükelçisi Haq\'tan savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliği mesajı Açıklaması
03.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M Amanul Haq, ikili ticaretin seyrine ilişkin, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M Amanul Haq, ikili ticaretin seyrine ilişkin, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Haq, ülkesinde 12 Şubat'ta yapılacak genel seçimler ve halk oylamasının yanı sıra Bangladeş-Türkiye ilişkileri, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumu ve uluslararası gündeme ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2023'te Türkiye'de göreve başladığından beri hem Bangladeş'te hem de Türkiye'de önemli olaylar olduğunu dile getiren Haq, ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerden birinin yaşandığını söyledi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar neticesinde geçici hükümetin yönetimi devraldığını hatırlatan Haq, "Temmuz Devrimi" olarak adlandırdığı sürecin ardından, Türkiye'nin geçici hükümete hızlıca yardım eli uzattığını vurguladı.

Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin danışma kurulu üyelerinden birinin Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus olduğunu anımsatarak, Emine Erdoğan'ın Yunus'a yeni görevinde başarılar dilediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikili ilişkilerin iyiye gideceğine dair kanaatini Yunus'a farklı platformlardaki görüşmelerinde söylediğini aktardı.

Bangladeş'in geçici hükümetin liderliğinde yeni bir yola girdiğini belirten Haq, "Türkiye, güvenilir ortaklardan biri olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Haq, Türkiye'nin diplomasi, finans, yönetim ve güvenlikle ilişkili farklı kurumlarında görev yapanlardan oluşan bir heyetin, geçici hükümetin kurulmasının ardından Bangladeş'i ziyaret ettiğini hatırlatarak geçmişte olduğu gibi demokratik bir yönetimin otokratik bir yönetime dönüşmemesi için ülkesinde reform çalışmaları yürütüldüğünü ve Türkiye'nin bu süreçteki desteğinin takdirle karşılandığını söyledi.

Bakan ve bakan yardımcısı düzeyindeki çeşitli görüşmelerin ilişkileri hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıkardığının altını çizen Haq, Türkiye'den bir heyetin Bangladeş'teki seçimi gözlemleyeceğini bildirdi.

İkili ticaret

Göreve başladığında 1 milyar dolar kadar olan ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesine çıktığına işaret eden Haq, çeşitli firmaların ülkesinde yatırım yaptığını ifade etti.

Haq, "Bahsetmem gereken en önemli sektörlerden biri de savunma sanayi alanıdır, bu alanda Türkiye ile iyi bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." diyerek, büyük komşu ülkelere sahip olduklarını ve savunma alanında işbirliğine önem atfettiklerini söyledi.

Türkiye ile güven ilişkisine sahip olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Bangladeş'te temaslarda bulunduğunu anımsatan Haq, savunma alanındaki işbirliğinin daha da ileriye gideceğini kaydetti.

Haq, "Sizler, özellikle Bayraktar ve benzeri insansız hava araçlarıyla, bir ülkenin kapasitesini ve yeteneklerini nasıl geliştirebileceğini dünyaya göstermiş bir ülkesiniz." ifadesini kullanarak, Türk savunma sanayi ürünlerinin NATO standartlarını da karşıladığına dikkati çekti.

Arakanlı Müslümanların geleceği

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin şiddetinden kaçarak Bangladeş ve diğer ülkelere sığınan Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize uluslararası toplumun dikkatini vermesinin önemine değinen Haq, Türkiye'nin bu konuda başından beri sürdürdüğü desteği takdirle karşıladığını belirtti.

Haq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleyi uluslararası platformlarda düzenli şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Yunus'un, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönebilmesinin, krizin "tek barışçıl çözümü" olduğunu belirttiğini hatırlatan Haq, Arakanlı Müslümanların güvenliği hakkında oldukça hassas olduklarını sözlerine ekledi.

Haq, Arakanlı Müslümanların güvenliğini sağlamak için geçmişte sınırı açtıklarını ve sığınmacıları içeri aldıklarını anımsatarak, "Biz ülkelerine geri dönüşlerini istiyoruz. Elbette, bunun barışçıl ve kabul edilebilir bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Komşu ülke Myanmar'daki muhataplarımızla müzakerelere devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası gelişmeler

Ülkesinin uluslararası krizlerin barışçıl çözümünü teşvik ettiğini belirten Haq, Gazze ve Filistin meselesinin en başından beri Bangladeş'in en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Gazze'deki krizi hafifletmek için yaptıklarını takdir ettiğini vurgulayan Haq, "Gazze'deki uluslararası askeri varlık söz konusu olduğunda, Bangladeş'in İsrail tarafından diğer ülkelere göre daha kabul edilebilir ülkelerden biri olarak görüldüğünü de belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, Bangladeşli arabulucuların dünya genelinde görevlerini tarafsız şekilde ve barışçıl çözümler yoluyla yerine getirdikleri yönünde bir imaj yaratmayı başardık. Bu bakımdan, dünyadaki en büyük arabuluculardan biriyiz." şeklinde konuştu.

Haq, Birleşmiş Milletler (BM) sistemine inandıklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." sözünü de desteklediklerini vurgulayarak, herkese eşit şans tanınması ve krizler karşısında diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bangladeş genel seçimleri ve halk oylaması

Bangladeş halkının özgür, adil ve şeffaf bir genel seçim beklentisinde olduğunu aktaran Haq, seçim güvenliğinin sağlanması ve verimli bir seçim yapılması için ülkedeki herkesin el ele verdiğini söyledi.

Haq, önceki birkaç seçimde halkın isteklerinin yerine getirilmediğini, bu nedenle de öğrencilerin ve halkın Temmuz 2024'te sokaklara inerek bu durumu protesto ettiğini belirtti.

"Devrim aslında halka oy kullanma haklarını kullanma fırsatı verdi." diyen Haq, genel seçimin bu nedenle önem arz ettiğini vurguladı.

Haq, 12 Şubat'ta, parlamento dağılımını belirleyecek genel seçimlerin yanı sıra "Temmuz Ulusal Bildirgesi" başlıklı anayasal reform için halk oylamasına gidileceğini anımsatarak, "Seçimin bu iki unsuru, bence, onu bu yüzyılda Bangladeşlilerin hayatındaki belki de en önemli olay haline getiriyor." dedi.

Bangladeş'te ilk defa seçimlerde posta yoluyla oy kullanımın gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Haq, seçimlere ilginin geçmişe kıyasla oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Bangladeş, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'tan savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliği mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:28:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'tan savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliği mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.