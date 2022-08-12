Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti

12.08.2022 16:24
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Mannan, Valiliğe geçti.

Vali Vekili Gürsel Temurci tarafından karşılanan Mannan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Temurci ile bir süre görüşen Mannan, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin'in tarih ve kültürel güzelliklere sahip bir şehir olduğunu belirtti.

Temurci ise ziyaretinden dolayı Mannan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Ankara, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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