Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle bağımsızlık günü etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Bangladeş'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaları iptal etti.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile Başbakan Şeyh Hasina arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kovid-19 salgınına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Joynal Abidin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaların iptal edildiğini bildirdi.

Abidin, her iki liderin vatandaşlardan panik olmak yerine tedbirli olmalarını istediğini kaydetti.

Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle 2 kişi ölmüş, vaka sayısı 24 olmuştu. Ülkede dini, siyasi, sosyal ve kültürel tüm etkinlikler iptal edilmişti.