Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle bağımsızlık günü etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle bağımsızlık günü etkinlikleri iptal edildi
6 saat önce
Bangladeş'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaları iptal etti.
Bangladeş'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaları iptal etti.
Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile Başbakan Şeyh Hasina arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kovid-19 salgınına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Joynal Abidin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili tüm kutlamaların iptal edildiğini bildirdi.
Abidin, her iki liderin vatandaşlardan panik olmak yerine tedbirli olmalarını istediğini kaydetti.
Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle 2 kişi ölmüş, vaka sayısı 24 olmuştu. Ülkede dini, siyasi, sosyal ve kültürel tüm etkinlikler iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika (Özel) İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü