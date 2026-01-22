Bangladeş'te Seçim Kampanyası Başladı

Bangladeş'te 12 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyası başladı.

Bangladeş Milliyetçi Partisinin (BNP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, parti, genel seçim sürecindeki ilk mitingini ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet kentinde düzenledi.

Miting kapsamında, BNP'nin yeni lideri ve partinin başbakan adayı Tarık Rahman konuşma yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre de Cemaat-i İslami Partisi lideri Shafiqur Rahman da başkent Dakka'da miting düzenledi.

Diğer yandan, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, 2024'te ülkede yaşanan olaylar sırasında "insanlığa karşı suçlar" işlediği iddiasıyla geçici hükümet tarafından parti kaydının askıya alınması nedeniyle seçimlere katılmayacak.

Bangladeş'te seçmenler, 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 350 sandalyeli meclis için yaklaşık 2 bin aday arasından tercih yapacak. Mecliste çoğunluk sağlanabilmesi için 151 sandalye kazanılması gerekiyor.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) verilerine göre, ülkede 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Rahman'ın Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

25 Aralık 2025'te 17 yılın ardından İngiltere'den ülkesine dönen Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.