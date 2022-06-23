Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.

Kaynak: AA

Bangladeş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e çıktı - Son Dakika

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