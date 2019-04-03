Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar İçin Çağrı

Bangladeş
Başbakanı Şeyh Hasina
, Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli ve hızlı şekilde dönmeleri gerektiğini kaydetti.
Hasina, başkent Dakka'da bir kabul sırasında yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli ve hızlı şekilde dönmelerinin onlar için iyi olacağını söyledi.
Kamplarda yaklaşık 40 bin bebeğin dünyaya geldiğini belirten Hasina, Myanmar
yönetimine Arakan eyaletinde barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM
) eski Genel Sekreteri Kofi Annan
başkanlığındaki Arakan Komisyonu'nun önerilerinin uygulanması çağrısı yaptı.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.