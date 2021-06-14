Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu

Banka kartlarını kopyalayıp vatandaşın maaş ve birikimlerini gasp eden sahtekarlar, tüm tedbir ve cezalara rağmen tükenmek bilmiyor. En son mağdurlardan biri ise Elif Fatma Güldalı. 7 Haziran'da cep telefonuna ardı ardına gelen "3.000 TL para çekildi", "1.000 TL para çekildi" gibi mesajları gören Güldalı, bankayla irtibata geçene kadar kartında bulunan yaklaşık 7.000 TL'nin yok olduğunu ifade etti. Savcılığa başvuruda bulunan Güldalı, "Banka bana 'şifreli işlem yapılmış' deyip kendini aklamaya çalışıyor bir de henüz kamera kayıtları incelenmeden 'bu olayda bizim sorumluluğumuz yoktur' diye yazı verdi" dedi.

5 DAKİKADA 5 AYRI ATM

Posta gazetesinde yer alan habere göre banka kartının kaybolmadığını anlatan Güldalı, "7 Haziran'da İstanbul Şişli'deki bankanın ATM'sinden sadece 30 TL çekmiştim. Sonra paralarım kontrolüm dışında harcanmaya başlandı. Kopyalandığı belli. 5 dakika içinde; farklı lokasyonlardaki, 5 ayrı ATM'den; 5 farklı işlemle yaklaşık 7.000 TL'lik çekim yapılmış. Bankaya verdiğim günlük nakit çekim limit onayı da 1.500 TL'ydi. Ancak onayım alınmaksızın bu limit de artırılmış. Bu durumu da yaşadığım mağduriyete ilişkin görüşmelerim esnasında öğrendim" diye konuştu.

SMS VE KİMLİK DOĞRULAMASI ŞART

Sadece İstanbul'da ayda ortalama 500 kişinin kartının kopyalandığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: " Yargıtay'ın şöyle görüşü vardır; 'bankalar müşterilerinin finansal bilgilerini ve varlıklarını korumak için her türlü teknolojik, mekanik ve fiziki önlemi almakla mükelleftir.' Böyle bir imkan var ise neden kullanılmadı? diye sorulur. Şu an pek çok banka, ATM'lerinden 1.000 TL ve üzeri para çekimlerinde kullanıcıya 'SMS ile mi TC kimlik numarası ile mi güvenlik testi istersiniz? diye soruyor. Örneğin SMS'i istediniz, hemen telefonunuza şifre geliyor. O şifreyi girmezseniz, ATM işleme devam etmiyor. Bunu tüm bankaların yapması gerekiyor."

ÇİFT POS TUZAĞI

POS üzerinden kart kopyalaması yapmak için bazı restoran zincirlerinde işe başlayan sahtekarların da olduğuna dikkat çeken Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: "Bu kişiler siparişi teslim etmeye 2 ayrı POS cihazıyla gidiyor. Bunlardan biri şirketin kendi POS cihazı, diğeri ise içine kopyalama düzeneği kurulmuş cihaz. Dolandırıcı kartı önce kopya düzeneği olan cihaza sokuyor. Yani ilk olarak kartı kopyalıyor, daha sonra ise 'bunda şebeke yok' deyip şirketin POS cihazından yemeğin ücretini çekiyor. O nedenle çift POS taşıyan kuryelere çok dikkat edin. Aşırı mağduriyet var."

MAĞDURLAR NE YAPMALI? NASIL ÖNLEM ALINMALI?