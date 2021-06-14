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Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu - Son Dakika

Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu

14.06.2021 13:41
Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu, System.String[]

Her geçen gün artan güvenlik önlemlerine rağmen banka kartı kopyalayan çetelerin önüne geçilemiyor. Sadece İstanbul'da ayda ortalama 500 kişinin kartı kopyalanıyor. Bu mağdurlardan biri olan Elif Fatma Güldalı'nın ATM'den çektiği 30 TL başını belaya soktu. Kartı kopyalanan Güldalı'nın hesabından 5 dakika içinde 7 bin TL çekildi.

Banka kartlarını kopyalayıp vatandaşın maaş ve birikimlerini gasp eden sahtekarlar, tüm tedbir ve cezalara rağmen tükenmek bilmiyor. En son mağdurlardan biri ise Elif Fatma Güldalı. 7 Haziran'da cep telefonuna ardı ardına gelen "3.000 TL para çekildi", "1.000 TL para çekildi" gibi mesajları gören Güldalı, bankayla irtibata geçene kadar kartında bulunan yaklaşık 7.000 TL'nin yok olduğunu ifade etti. Savcılığa başvuruda bulunan Güldalı, "Banka bana 'şifreli işlem yapılmış' deyip kendini aklamaya çalışıyor bir de henüz kamera kayıtları incelenmeden 'bu olayda bizim sorumluluğumuz yoktur' diye yazı verdi" dedi.

5 DAKİKADA 5 AYRI ATM

Posta gazetesinde yer alan habere göre banka kartının kaybolmadığını anlatan Güldalı, "7 Haziran'da İstanbul Şişli'deki bankanın ATM'sinden sadece 30 TL çekmiştim. Sonra paralarım kontrolüm dışında harcanmaya başlandı. Kopyalandığı belli. 5 dakika içinde; farklı lokasyonlardaki, 5 ayrı ATM'den; 5 farklı işlemle yaklaşık 7.000 TL'lik çekim yapılmış. Bankaya verdiğim günlük nakit çekim limit onayı da 1.500 TL'ydi. Ancak onayım alınmaksızın bu limit de artırılmış. Bu durumu da yaşadığım mağduriyete ilişkin görüşmelerim esnasında öğrendim" diye konuştu.

SMS VE KİMLİK DOĞRULAMASI ŞART

Sadece İstanbul'da ayda ortalama 500 kişinin kartının kopyalandığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: " Yargıtay'ın şöyle görüşü vardır; 'bankalar müşterilerinin finansal bilgilerini ve varlıklarını korumak için her türlü teknolojik, mekanik ve fiziki önlemi almakla mükelleftir.' Böyle bir imkan var ise neden kullanılmadı? diye sorulur. Şu an pek çok banka, ATM'lerinden 1.000 TL ve üzeri para çekimlerinde kullanıcıya 'SMS ile mi TC kimlik numarası ile mi güvenlik testi istersiniz? diye soruyor. Örneğin SMS'i istediniz, hemen telefonunuza şifre geliyor. O şifreyi girmezseniz, ATM işleme devam etmiyor. Bunu tüm bankaların yapması gerekiyor."

ÇİFT POS TUZAĞI

POS üzerinden kart kopyalaması yapmak için bazı restoran zincirlerinde işe başlayan sahtekarların da olduğuna dikkat çeken Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: "Bu kişiler siparişi teslim etmeye 2 ayrı POS cihazıyla gidiyor. Bunlardan biri şirketin kendi POS cihazı, diğeri ise içine kopyalama düzeneği kurulmuş cihaz. Dolandırıcı kartı önce kopya düzeneği olan cihaza sokuyor. Yani ilk olarak kartı kopyalıyor, daha sonra ise 'bunda şebeke yok' deyip şirketin POS cihazından yemeğin ücretini çekiyor. O nedenle çift POS taşıyan kuryelere çok dikkat edin. Aşırı mağduriyet var."

MAĞDURLAR NE YAPMALI? NASIL ÖNLEM ALINMALI?

  • Kartınızın kopyalandığını farkettiğiniz an, bankanızı arayın ve kartınızı kullanıma kapatın.
  • Müşteri temsilcisine son kullanımları kontrol ettirin. Sizinle ilgisi olmayan internet siparişleri verilmiş mi? Sorgulayın. Böyle bir durum varsa iptal ettirin.
  • Sonra bankanıza gidip yazılı olarak da sorunu dile getirin. Tüm şikayetinizi dilekçeye dökün.
  • Bankanızdan rızanız dışında harcanan paraların geri iadesi talebinde bulunun.
  • Aynı şikayeti vakit kaybetmeden savcılığa da yapın. Kamera kayıtlarının incelenmesini ve dolandırıcıların yakalanmalarını talep edin.
  • Banka şubeleri dışındaki özellikle tenha yerlerdeki ATM'leri zorunlu kalmadıkça kullanmayın.
  • Alışveriş sırasında POS cihazının başında işlem yapın. Restoranda kredi kartıyla ödeme yaparken, POS cihazını mutlaka masaya isteyin.
  • Güvenli olduğundan şüphe duyduğunuz yerlerde nakit parayla alışveriş yapın.
  • Bankanızın mobil uygulamasını indirin ve telefonunuzdan sık sık hesap hareketlerinizi kontrol edin.
  • ATM'ye kartınızı takmadan önce kart girişi yerini elinizle kontrol edin. Sonradan eklenmiş bir düzenek fark ettiğinizde güvenlik görevlilerine haber verin.
  • Bankanızın uygulamasından QR Kod (karekod) ile ATM'ye dokunmadan güvenli bir şekilde para çekebilir ve yatırabilirsiniz.
Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu

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Son Dakika Ekonomi Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu - Son Dakika Ekonomi


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