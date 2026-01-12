Bankacı Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Bankacı Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

Bankacı Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
12.01.2026 14:44
Göztepe'de kendini bankacı olarak tanıtan Furkan D., 62 yaşındaki N.Ö.'yü 809 bin TL dolandırdı.

Kadıköy Göztepe'de kendisini bankacı olarak tanıtıp N.Ö. isimli şahsı 809 bin TL dolandıran Furkan D. (22), yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Ocak günü Göztepe'de meydana geldi. İddiaya göre N.Ö. (62) isimli şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan Furkan D. tarafından arandı. Furkan D. tarafından 'mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı' söylenen N.Ö.; şüpheli şahsın belirttiği hesaba toplamda 809 bin TL göndermesi için yönlendirildi. N.Ö.'nün dolandırıldığını fark etmesi üzerine şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Furkan D., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Bankacı Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

15:05
