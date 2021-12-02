Üye Girişi
Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor - Son Dakika

Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor

02.12.2021 11:17
Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, yaptığı açıklamada, engelli banka müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesi amacıyla sektörde TBB koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

TBB çatısı altında bu konuya odaklanmış bir çalışma grubu ve görevlendirilmiş bir bölüm bulunduğunu ifade eden Çakar, banka temsilcileriyle bu çalışma grubunda, engelli vatandaşlar ve ilgili derneklerden kendilerine ulaştırılan talepleri titizlikle değerlendirerek çözümler üretilmesi hususunda ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çakar, müşteriler tarafından bankaların sistemlerine tanımlanan engeller kapsamında yapılanlara ilişkin, "Engelleri birlikte aştığımız bir gelecek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın ana odağında üç temel engelli grubu yer alıyor; işitme, görme ve ortopedik engelliler. Bankalar da hizmet ve ürünleri planlarken, özel gereksinimleri dikkate alıyor. Engelli müşterilerin sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için engel durumları hakkında bankalara bilgi verilmesi ve banka sistemlerinde profil oluşturulması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme engelli müşteriler özelinde daha etkin iletişim kurulabilmesi amacıyla bankaların çalışanlarına yönelik işaret dili eğitimi verildiğini aktaran Çakar, bazı bankaların işitme engellilerin kayıp, çalıntı kart işlemleri ve diğer konularda uzaktan destek alabilmesi amacıyla canlı ve görüntülü destek uygulamalarının bulunduğunu, alınan talep doğrultusunda işitme engelliler için banka kartı şifre belirlemesi işleminin telefon yerine artık ATM'lerden yapılabildiğini bildirdi.

Çakar, ayrıca şubelerden video konferans aracılığıyla iletişim merkezine bağlanarak işaret dili bilen müşteri temsilcileri aracılığıyla işaret dili ile de hizmet alınabildiğini belirtti.

"Bankalar, her 100 ATM'sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi"

Alpaslan Çakar, görme engelliler için ATM'lerin çevrelerinde kabartmalı zemin yönlendirmelerinin yapıldığını aktararak, "ATM ekranlarına uyarılar, yönergeler, müşterinin girdilerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgilerin sağlanmasına yönelik sesli menü fonksiyonları eklendi. ATM'lerin birçoğunda sesli menü, kulaklık girişi veya telefon ahizesi bulunuyor. Kullanıcı isterse işlemini ATM ekranını kapalı konuma getirme seçeneğiyle yapabiliyor. Böylece çevresindekiler işlemlerini takip edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet sözleşmelerinin, hesap özetinin, PIN, parola gibi müşteriye iletilen dokümanların, görme engelli müşterilere Braille alfabesi, sesli bilgilendirme gibi farklı biçimlerde sunulduğunu belirten Çakar, yakın dönemde okuma yazma bilen görme engellilerin şubeden hesap açma, para çekme/yatırma, kredi veya kredi kartı başvurusu gibi işlemleri sırasında ve sözleşme imzalarken yanlarında tanık bulundurmadan işlem yapabilmelerinin sağlandığını bildirdi.

Çakar, ortopedik engelli müşteriler için tekerlekli sandalye kullanan müşterilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak, ATM önlerinde sandalyelerine manevra yaptırabilecekleri alanlar bırakıldığına işaret ederek, ATM klavyeleri erişilebilmesi için belirlenen standartlarda, yüksekliklerde ayarlandığını, ATM önünde basamak veya kot farkı varsa, ATM'ye ulaşım için uygun bir rampa veya uygun diğer bir düzenleme oluşturulduğunu aktardı.

Çakar, "Bankalar, her 100 ATM'sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin "www.tbb.org.tr" adresli internet sayfasında ortopedik ve görme engellilere hizmet veren ATM ve şubelerin belirtildiği bir harita uygulamasının da hizmete sunulduğunu hatırlanan Çakar, haritalarda, tanımlanmış kriterlere göre ATM ve şube adreslerinin sorgulanabildiği bilgisini paylaştı.

Çakar, engellilere sunulan hizmetlere ilişkin sayısal istatistikleri tuttuklarını ve düzenli olarak birliğin internet sitesinde yayımladıklarını belirterek, "Bu istatistiklere göre Haziran 2021 itibarıyla banka sistemlerinde kayıtlı ortopedik engelli banka müşterisi sayısı 10 bin 330, görme engelli müşteri sayısı 3 bin 222, işitme engelli müşteri sayısı ise yaklaşık 8 bin kişidir." ifadelerini kullandı.

"Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine devam edeceğiz"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, aynı dönem için ortopedik engellilere hizmet veren ATM sayısının yaklaşık 5 bin, şube sayısının yaklaşık 6 bin, POS sayısının 1 milyon 423 bin 220, görme engellilere hizmet veren ATM sayısının yaklaşık 32 bin, şube sayısının 6 bin 485, POS sayısının ise yaklaşık 2 milyon 750 olduğunu aktardı.

Çakar, "Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! 11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı 10:59 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı 10:29 Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor         
11:18
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
11:08
Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:01
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu         
10:38
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement