Son Dakika Haberleri: Bankaların Adlarını Kullanarak İnternetten Dolandırıcılık Yapmışlar

Bankaların Adlarını Kullanarak İnternetten Dolandırıcılık Yapmışlar

17 dakika önce

Mersin'de, bankaların ismiyle sahte internet siteleri kurarak vatandaşları çeşitli hediyeler ve kredi kampanyaları vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Bankaların Adlarını Kullanarak İnternetten Dolandırıcılık Yapmışlar, System.String[]
Mersin'de, bankaların ismiyle sahte internet siteleri kurarak vatandaşları çeşitli hediyeler ve kredi kampanyaları vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bankaların isimlerini kullanan şüphelilerin, açtıkları internet siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla sahte kampanyalar düzenlediklerini tespit etti.

Zanlıların, sitelere giriş yapanları bankadan arıyormuş izlenimi vermek için "0850" ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıklarını belirleyen ekipler, teknik ve dijital incelemelerin ardından özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kullandığı ofiste yapılan aramada, iki bilgisayar, iki cep telefonu, 3 harici bellek ve çağrı merkezi işlemlerinde kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka kartı ve sim kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.G, D.Y, İ.K, S.K. ve 13 ayrı suçtan aranan M.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve M.U. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:54 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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