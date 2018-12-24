Banvitspor'da Hakan Demir Dönemi Başladı

TBF Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Bandırma temsilcisi Banvitspor'da ligin başlangıcından bu yana devam eden kötü gidişat Başantrenör Ahmet Gürgen'in istifası ile sonuçlandı.

TBF Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Bandırma temsilcisi Banvitspor'da ligin başlangıcından bu yana devam eden kötü gidişat Başantrenör Ahmet Gürgen'in istifası ile sonuçlandı. Gürgen'den boşalan göreve Hakan Demir getirildi.



Banvit Basketbol Kulübü'nde Ahmet Gürgen'in istifasıyla boşalan Başantrenör görevine Hakan Demir getirildi. Kulüpte düzenlenen basın toplantısında konuşan Banvit Basketbol Külübü Başkanı Özkan Kılıç, yeni Başantrenör Hakan Demir ile çıkışa geçmek istediklerini belirtti.



"Gençleşme çabalarımız ne yazık ki istediğimiz sonuçları getirmedi" diyen Başkan Özkan Kılıç "Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Gürgen hocamız istifasını verdi. Biz de kabul ettik. Biz 20 yıldır Ahmet Gürgen ile beraber yol alıyoruz. Bundan sonra da beraberliğimiz devam edecek. Yapılan görüşmeler sonucunda yıllardan bu yana takip ettiğimiz, Banvit ile uyum göstereceğine inandığımız Hakan Demir ile anlaştık. Hakan hoca, Aydın Örs ekolünden yetişmiş bir hoca. Bu sene başında yönetim olarak 10 tane altyapı oyuncusu ve genç yabancılarla takım kurup başına da Ahmet hocayı getirdik. Ama bu hayalimiz gerçekleşmedi. Yanlış yabancı transferleri yaptık. Sonuç olarak bu başarısızlığın sorumlusu biziz" dedi.



Her hocanın Banvit'te çalışmak istediğini ifade eden yeni Başantrenör Hakan Demir ise "Banvit organizasyonunda çalışmak benim de hayalimdi. Kısmet bugüneymiş. Zor ama geçici bir dönemden geçiyoruz. Kısa zamanda bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyorum. Şehrin ve taraftarların desteği bu aşama da çok önemli. Banvit bu seneki hedeflerinden biraz uzaklaşsa da hedeflerin dışında kalmış değil. Alacağımız galibiyetler ile play-off potasına girmek istiyoruz. Avrupa'da da gruptan çıkarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR

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