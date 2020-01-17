Bar yangınında sabotaj ihtimali - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bar yangınında sabotaj ihtimali - Son Dakika

Bar yangınında sabotaj ihtimali

17 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir barda çıkan yangında, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bar yangınında sabotaj ihtimali, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir barda çıkan yangında, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Akçay Turgutreis Caddesi üzerinde bir barda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Olay yerine Edremit İtfaiye Amirliği ile Akçay İtafiyesi Müfreze ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinleri, yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu ileri sürdüler. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:43:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bar yangınında sabotaj ihtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]