Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu

22.05.2022 17:53
Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesi baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesi baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu.

Olay, Akkocalı Mahallesi Berdan Barajı gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göl kenarında bahçesi bulunan Ahmet Erdoğan (60) çalıştığı sıra balık ağına takılıp göle düştü. Erdoğan yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağdan kurtulamadı. Erdoğan'ın cesedi göle piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından görüldü. Olay yerine ekipler Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu
Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu

YORUMLAR
500
Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu Tarsus'ta barajda balık avlarken, ayağı ağlara takılıp düştüğü suda boğuldu Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Çiftçi, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Baraj gölünde balık ağına takılan çiftçi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement