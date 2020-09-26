DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

BARAJ GÖLÜNÜN SU SEVİYESİ 10 METREYE DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

VAN'ın Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye kadar düştü. Baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle alabalık üretimi yapanlar, suyun azalmasının devam etmesi durumunda yaklaşık bin ton alabalık ile baraj gölünde yaşayan balık türlerinin telef olacağını söyledi.

Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünün su seviyesi iddiaya göre baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor. Su seviyesinin daha da düşmesi halinde hem burada yetiştirilen alabalıklar hem de baraj gölünde bulunan diğer balık türleri telef olacak.

Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, "Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak. Yetkililerin buna bir el atmasını istiyoruz. Baraj kapakları bozulmuş ve buradaki su azalıyor. Bu suyun azalması hem buradaki balık üreticilerini hem de çiftçilere büyük zarar verecek" dedi.

Bölgede yaşayan ve olta balıkçılığı için baraj gölüne gelen Aydın Kara ise yıllardır baraj gölüne gidip geldiklerini ve su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü gördüklerini söyledi. Kara, "Baraj kapaklarında bir arızanın olduğunu biliyoruz. Bir an önce yetkililerin gelip buraya bakmalarını istiyoruz. Burada hem balık üretimi yapılıyor hem de birçok köye su buradan gidiyor. Burası kurursa eski haline geri döndürmek zor olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Baraj gölünden genel-Baraj gölünden detaylar-Baraj gölünde bulunan ağ kafesler-Vatandaşlarla röportaj-Genel ve detaylarBalıkçılık yapan Turan Karagülle ile röportajAnons-Detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,-

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'KUM ZAMBAĞI'NI KOPARMANIN CEZASI 120 BİN TL

MERSİN sahilleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik kum zambaklarıyla süslendi. Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparanlar hakkında, 120 bin TL ceza para cezası uygulanacak. Doğu Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Haziran ayı ortalarında filizlenen kum zambakları, ekim ayı sonuna kadar çiçeklerini koruyabiliyor. 45 derece sıcağa dayanabilen kum zambakları, bilinçsizce koparan vatandaşlar nedeniyle azalabiliyor. Silifke sahillerini süsleyen kum zambakları sayılarında, geçtiğimiz yıllara oranla düşüş dikkat çekti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, kumsalda dolaşan, şezlong atan ve çadır kuran ziyaretçiler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Kum zambaklarının koparılması ya da zarar verilmesi durumunda 60 bin TL para cezası uygulanıyor. Tabiat Parkı içerisinde koparılması halinde ise ceza iki katına çıkarak 120 bin TL olarak uygulanacak.

'HASSAS DAVRANALIM'

Üniversite öğrenci Seher Gündüz, doğa harikası kum zambaklarının kopartılmaması için çağrı yaptı. Kum zambaklarının çok narin bir bitki olduğunu söyleyen Gündüz, "Her sene buraya gelip fotoğraf çekiyorum. Çok güzel bir bitki. Nesli tükenme tehlikesi altında. Lütfen kum zambaklarını koparmayalım, onlara hassas davranalım" diye konuştu.