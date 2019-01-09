Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı
25 dakika önce
Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.
Hatay
'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Tahtaköprü
Barajı'nın kapakları açıldı. Baraj yakınındaki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri de su bastı. Hatay'da Hassa
ve Kırıkhan
ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için Karasu
Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Suyun bırakılmasının ardından Karasu Çayı kıyısındaki Çamsarı, Hamam Aktaş, Kazkeli Karadurmuşlu köylerindeki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri su bastı. Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun Reyhanlı
Barajı tamamlanmadığı için ovaya gittiği bu nedenle su baskını
yaşandığı belirtildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun
Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
İYİ Parti ile CHP Arasındaki Yerel Seçim İttifakında 2 İldeki Kriz Aşılamadı