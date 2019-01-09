Son Dakika Haberleri: Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı

Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı

25 dakika önce

Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.

Baraj Kapakları Açıldı Amik Ovası Su Altında Kaldı, System.String[]
Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı. Baraj yakınındaki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri de su bastı. Hatay'da Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için Karasu Çayı üzerine yaptırılan 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin 170 bin metreküpe ulaşması nedeniyle kapaklar açılarak, suyun tahliyesine başlandı. Suyun bırakılmasının ardından Karasu Çayı kıyısındaki Çamsarı, Hamam Aktaş, Kazkeli Karadurmuşlu köylerindeki tarım arazileri sular altında kalırken bazı evleri su bastı. Tahtaköprü Barajı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı tamamlanmadığı için ovaya gittiği bu nedenle su baskını yaşandığı belirtildi.

(İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Hatay, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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