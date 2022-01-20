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Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

20.01.2022 19:59
Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İkizdere Barajı yüzeyinde ceset olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirirken, yapılan araştırmada yüzeyde hareketsiz olarak duran cismin ceset değil çalı olduğu anlaşıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İkizdere Barajı yüzeyinde ceset olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirirken, yapılan araştırmada yüzeyde hareketsiz olarak duran cismin ceset değil çalı olduğu anlaşıldı.

Olay, İkizdere Barajı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar baraj yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir cisim olduğunu fark etti. Cismi ceset sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun süre barajda ve etrafında araştırma yaptı. Araştırma sonucunda baraj yüzeyindeki cismin ceset değil çalı olduğu anlaşılınca, olayla ilgili bölgede bulunan ekipler normale döndü.

(Murat Uçkaç/ İHA)

Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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İncirliova, İkizdere, Aydın, Baraj, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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