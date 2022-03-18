BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI - Son Dakika
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BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI

18.03.2022 10:30

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü ve Çatalan Barajı'ndaki su seviyesi son 3 ayda yağan yağışlar ve eriyen kar nedeniyle yükseldi.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü ve Çatalan Barajı'ndaki su seviyesi son 3 ayda yağan yağışlar ve eriyen kar nedeniyle yükseldi. Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı son 3 ayda yüzde 36'dan yüzde 86'ya, Çatalan Barajı ise yüzde 68'den yüzde 97'ye yükseldi. Baraj kapakları açılarak, aylardır su verilmeyen Seyhan Nehri'ne su verildi

Yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi gözle görülür seviyelerde düştü. Sular, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Aralık ayında başlayan, Ocak ve Şubat aylarında devam eden yağışlar barajlara can suyu oldu. Toroslar'ın zirvesinde biriken karlarında erimesiyle barajların doluluk oranları da aniden yükseldi.

KAPAKLAR AÇILDI

Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Şubat ayında Seyhan Baraj Gölü'ndeki doluluk oranı yüzde 36 ölçülürken bu oran Mart ayında yüzde 86'ya çıktı. Çatalan Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 68'den yüzde 97'ye yükseldi. Nergizlik Barajı yüzde 13'ten yüzde 66'ya, Kozan Barajı yüzde 17'den yüzde 48'e, Yedigöze Barajı'nda yüzde 70'den yüzde 99'a yükseldi. Barajların dolmasıyla birlikte gözle görülen kurak alanlar tamamen suyla doldu. Baraj kapakları açılarak, aylardır su verilmeyen Seyhan Nehri'ne sular verildi. (DHA)

BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI
BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI
BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI

YORUMLAR
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Seyhan Baraj Gölü, Seyhan, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJLAR DOLDU, KAPAKLAR AÇILDI - Son Dakika


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