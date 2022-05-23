Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

23.05.2022 21:15

- Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı 2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı Osmaniye'de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden...

- Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı

2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı

OSMANİYE - Osmaniye'de geçen yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibi alan Aslantaş ve Mehmetli barajlarındaki korkutan kuraklık manzarası kış boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yerini masmavi sulara bıraktı. 2021 Ağustos ayında doluluk oranları yüzde 50 seviyelerinde olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında 2022 Nisan ayı itibariyle doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de 2021 yazında baş gösteren kuraklık tarımsal sulamada önemli bir kaynak olan Aslantaş ve Mehmetli barajlarında korkutan kuraklığa neden olmuştu. Suların çekilmesiyle topraklarda oluşan çatlamalar kuraklığın boyutunu gözler önüne sererken 2022 yılı kış aylarında etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarını arttırdı. Aslantaş Barajında 2021 yılı Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinden 2022 yılı Nisan ayında yüzde 75 seviyelerine çıkarken, Mehmetli Barajındaki doluluk oranı da yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının artacağını öngördüklerini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Ünal, "Bölgemizde 2021 yılının Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranları yüzde 50'linin altında seyrederken 2022 Nisan ayında doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Özellikle nisan ayında bölgemizin aldığı yağmurlar ile ülkemizde meteoroloji tahminlerine göre yağışların devam edeceğinin bilinmesi barajların doluluk oranlarının artacağını göstermektedir. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklıkların çok yüksek olması nedeniyle ekili arazilerde sulamalar yapılırken bu yıl yağışlardan dolayı sulama yapılmadığını görmekteyiz. Geçen yıl bölgemiz bayağı kuraklık yaşıyordu ama şimdi halen yağmurların devam etmesi bize önümüzdeki günlerde kuraklık yaşanmayacağını gösteriyor. Eğer ki bu yağışlar bu şekilde devam ederse Aslantaş, Berke, Mehmetli barajlarındaki doluluk oranlarının atarak devam edeceğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı
YORUMLAR
500
Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu
Kaynak: İHA

Mehmetli, Osmaniye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: Barajlardaki korkutan kuraklığın yerini masmavi sular aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement