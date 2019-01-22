Son Dakika Haberleri: Baranowicz Ankara'ya Alıştı

Baranowicz Ankara'ya Alıştı

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde lider durumda bulunan Halkbank'ın İtalyan oyuncusu Michele Baranowicz, uyum sürecini atlattığını, bunun da performansını olumlu etkilediğini ifade etti.

Baranowicz Ankara'ya Alıştı, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde lider durumda bulunan Halkbank'ın İtalyan oyuncusu Michele Baranowicz, uyum sürecini atlattığını, bunun da performansını olumlu etkilediğini ifade etti.

Halkbank'ta ilk sezonunu geçiren Baranowicz, yaptığı açıklamada, Ankara'ya geldiğinde uyum sorunu yaşadığını, babasının da desteğiyle bu süreci atlattığını belirtti.

Babasıyla Ankara'yı gezdiklerini ve çok etkilendiklerini aktaran Baranowicz, "Antrenmanlardan zaman buldukça babamla Ankara Kalesi ve Anıtkabir'e gittik. Gerçekten çok etkileyici mekanlar ve kentin ruhunu yansıtıyorlar. Elbette Ankara bu iki mekandan ibaret değil. Öğrendiğim kadar dünyanın en iyi müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve benzerleri var. Çevrede de etkileyici yerler olduğunu arkadaşlarım bana anlattı. Ayrıca İstanbul ve diğer kentleri de gezip tanımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara için "keyifli kent" yorumunu yapan Baranowicz, "Ailem de Ankara'ya geldi. Hayat benim için daha kolay olacak. Daha verimli bir dönem yaşayacağıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Esas mücadele play-off etabında"

Baranowicz, lider durumda bulundukları ligde play-off etabının önemine işaret ederek, "Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda iyi motive oluyoruz. Fakat voleybolda esas mücadele ve zorluk play-off etabında başlar. Bizim de hem mantalite hem de fiziksel olarak en yüksek seviyede olmamız gereken dönem play-off mücadelesi. Bunun yanında, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da diğer yarışma alanları olarak hedefimizde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: AA

voleybol, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:37:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baranowicz Ankara'ya Alıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]