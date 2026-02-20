"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı - Son Dakika
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
20.02.2026 12:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında birçok ilçede görev değişikliği yaşandı. Ladik'te vekaleten görev yapan ve ''Barbie kaymakam'' olarak ünlenen Tuğçe Orhan da asaleten kaymakam olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda kaymakamlık ve mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı. Kararla birlikte çok sayıda ilçede yeni atamalar gerçekleşti. Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan da yayımlanan kararnameyle asaleten kaymakamlığa atandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Tuğçe Orhan daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar Orhan'ın 'Cindy Bebek'e benzediğini öne sürerek paylaşım yapmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yorumlara AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de tepki göstermiş, "Bir erkek kaymakam başarısıyla haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısıyla haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil" ifadelerini kullanmıştı.

