Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
02.01.2021 15:09
İspanya ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
İspanya ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Barcelona Kulübü, 29 Aralık'ta Eibar ile oynanan ve 1-1 sona eren lig maçında sakatlanan Coutinho'nun, sol dizinden dış menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
Operasyonun başarılı geçtiği ve Coutinho'nun 3 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.
Bu sezon Barcelona formasıyla 14 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Coutinho, 3 gol kaydetti.
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