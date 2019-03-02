Barcelona'dan Mke Ankaragücü'ne Başsağlığı Mesajı
39 dakika önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya
1. Futbol
Ligi (La Liga
) ekiplerinden Barcelona
, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü
taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.
Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki Türkiye
hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı. Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz." mesajı yer aldı.
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya
dönüşünde kaza yapmıştı. Kazada Mert Turgut Çakır
(17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:45 Kaynak: AA
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