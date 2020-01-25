Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi - Son Dakika Spor

Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.

Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 yenildi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.

Ligde 21. hafta karşılaşmasında Barcelona, Mestalla Stadı'nda Valencia'nın konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 12. dakikasında Valencia'da Maxi Gomez, penaltıdan yararlanamadı.

Ev sahibi ekip, 48. dakikada Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda penaltı kaçıran Maxi Gomez, 77. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-0

Haftaya averajla lider giren Barcelona, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e çıkardı.

Barcelona, Valencia, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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