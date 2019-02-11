Son Dakika Haberleri: Barcelona Puan Kaybediyor, Real Madrid Yaklaşıyor

Barcelona Puan Kaybediyor, Real Madrid Yaklaşıyor

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Barcelona Puan Kaybediyor, Real Madrid Yaklaşıyor, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmada daha atak oynayan ve gole en çok yaklaşan takım Athletic Bilbao oldu. Kaleci Marc Andre Ter Stegen'in başarılı kurtarışlarıyla deplasmanda 0-0'lık beraberlik alan Barcelona puanını 51'e yükseltirken, Athletic Bilbao'da 27 puana çıktı.

Athletic Bilbao'da Oscar de Marcos, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

La Liga'da art arda iki hafta beraberlik alarak puan kaybına uğrayan Barcelona liderliğini korusa da 2. sıraya yükselen Real Madrid ile arasındaki puan farkı 6'ya indi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Spor
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