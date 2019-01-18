Son Dakika Haberleri: Barda Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı

Barda Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı

1 saat önce

ÇORUM'daki bir barda Mustafa O.'nun (50) darbedildiği, oğlu Melih Oktay O.'nun (26) da vurularak ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Kenan D. ve Emirhan S., tutuklandı.

Barda Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
ÇORUM'daki bir barda Mustafa O.'nun (50) darbedildiği, oğlu Melih Oktay O.'nun (26) da vurularak ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Kenan D. ve Emirhan S., tutuklandı.

Olay, 16 Ocak'ta Bahabey Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Müşteriler Kenan D., Özkan B. ile Mustafa O. ve oğlu Melih Oktay O. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Oktay O., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, babası Mustafa O. darbedildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlu ambulansla  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda ağır yaralanan Melih Oktay O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayda kavgaya karışan şüpheli Kenan D., polis ekiplerine teslim olurken, diğer şüpleliler Emirhan S. ve Özkan B. de yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan D. ve Emirhan S., tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

Polis, Çorum, 3. Sayfa
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