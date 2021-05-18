Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Yağcı ile Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yapmıştı.

Bu tatil sonrası bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı öne sürülmüştü.