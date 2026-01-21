Barış Özbey\'den Bayrak Tepkisi

Aydın'da endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla hastane binasına Türk bayrağıyla tırmandı.

AFAD gönüllüsü de olan Özbey, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin 5. katına iple tırmanma fikrini hastane yetkilileriyle paylaştı.

Hastane yönetiminin onay vermesinden ardından Özbey, sırtına astığı Türk bayrağıyla yaklaşık 30 metre yükseklikteki binanın çatısına iple tırmanış gerçekleştirdi.

Özbey, Türk milletinin bayrağı için canını veren bir millet olduğunu belirterek, "Bayrağımıza uzanan eller elbette kırılmalıdır. Devletimiz bu konularda gerekeni zaten yapıyor. Biz de Aydın'da bu olaya tepkimizi böyle vermek istedik." ifadelerini kullandı.