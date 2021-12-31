Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinden acı haber geldi.
Resulayn'da görevli Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü Personeli Cihan Gökkaya, PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan DSİ personelimiz, çalışma arkadaşımız Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Kepçe operatörü olarak görev yapan Gökkaya'nın vefatının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı Ali, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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