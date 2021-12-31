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Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu - Son Dakika

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

31.12.2021 00:01
Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan DSİ Personeli Cihan Gökkaya, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü. Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinden acı haber geldi.

PKK'NIN SALDIRISI SONUCU ŞEHİT DÜŞTÜ

Resulayn'da görevli Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü Personeli Cihan Gökkaya, PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü.

ACI HABER MEMLEKETİNE ULAŞTI

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan DSİ personelimiz, çalışma arkadaşımız Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Kepçe operatörü olarak görev yapan Gökkaya'nın vefatının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı Ali, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.


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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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