Barış Pınarı bölgesinde bayram öncesi ailelere yardım - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde bayram öncesi ailelere yardım

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad'da, bayram öncesi ailelere yardım yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla, Telabyad'a bağlı Şarkiye kırsalında bir okulun bahçesinde yardım dağıttı. Yardımlardan, daha önce belirlenen 60 aile faydalandı. Korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak gerçekleştirilen yardım nedeniyle aileler, bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'ye ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan AFAD çalışanlarına teşekkür etti.