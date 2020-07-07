Barış Pınarı bölgesinde parklar yenileniyor - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde parklar yenileniyor

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, peyzaj çalışmaları yapılan parklar halka açılacak.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, peyzaj çalışmaları yapılan parklar halka açılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek, güvenli hale getirilen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinin yeniden imarı için çalışmalara devam ediliyor. Terör örgütlerinin yıllar süren işgalinden arındırılıp, huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede, başta içme suyu temini olmak üzere sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sorunsuz verilmesi için Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar sürdürülürken, kışın kaba temizliği yapılan yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları başlatıldı. Bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen Tel Abyad'daki biri 36 bin, diğeri 20 bin metrekarelik parkta teröristlerin açtığı tüneller kapatılırken, çevre düzenlemesine de başlandı. Resulayn'da ise halkın kullanımına açılmak üzere çalışmaların başlatıldığı parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve onarım yapılacak. Kent mobilyaları ve oyun gruplarının konulacağı parklar, yakında bölge halkına açılacak.

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Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde parklar yenileniyor - Son Dakika
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