Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı

11.10.2020 13:34

PKK/YPG terör örgütüne yönelik Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarılarak yeniden hizmete açıldı.

PKK/ YPG terör örgütüne yönelik Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarılarak yeniden hizmete açıldı.

PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı geride kaldı. 9 Ekim 2019'da başlatılan harekatla Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentleri ile bu kentlere bağlı toplam 4 bin 219 kilometrekarelik alanda yer alan 605 yerleşim yeri teröristlerden arındırılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Harekat süresince bin 110 mayın ve 2 bin 199 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Harekatla birlikte bölgede yaşayan farklı etnik gruplar ibadetlerini özgürce yerine getirme imkanı buldu. Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü tarafından tahrip edilen 86 cami onarılarak hizmete açıldı. Zehra Camii imamı Necmettin Abdullahi Muhammed, bölgedeki terör örgütlerinin izlerini silen ve camileri bile yeniden onaran Türkiye'ye teşekkür ederek, bölge insanının yeniden huzur içerisinde yaşamaya başladığını ifade etti.

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü saldırılarından zarar gören 7 kilise de onarıldı. Terör örgütünün iç karışıklığı körüklemek amacıyla camilerin yanı sıra kiliseleri de hedef aldığını anlatan Süryanı Ortodoks Cemaat Lideri Abdul Ahad Garagoz, Türkiye'nin desteği ile yapılan Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye barış ve huzurun geldiğini kaydetti.

Rasulayn Yerel Konsey Üyesi Ziyad Muse de, bölgeyi terör örgütünden kurtaran Türkiye'nin harekat sonrasında da barış ve güvenliği sağlamakta üzerine düşeni yaptığını kaydederek, "Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetler ve Türk basınına çok teşekkür ederiz. Türkiye bütün katıldığı bölgesel ve uluslararası meselelerde barış ve güven sağlamaya çalışıyor, Türkiye iyi niyetiyle dünyayı daha iyi bir duruma götürebiliyor" diye konuştu.

-İHA-

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 86 cami ve 7 kilise onarıldı - Son Dakika

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