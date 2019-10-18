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Barış Pınarı Harekatı'na destek

11 dakika önce

Nizip Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Nizip Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında belediyede toplanan meclis, Barış Pınarı Harekatı'na destekledi.

Partilerin Grup Başkan vekilleri tarafından meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiri imzalandı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırladığı metin okundu.

Günün her türlü siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günü olduğu belirtilen bildiride, "Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Nizip Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Nizip Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Barış Pınarı Harekatı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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