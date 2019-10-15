Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,...
Son Dakika Spor Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,...

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,...

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,..., System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak.

Barış Pınarı Harekatı, Enver Cenk Şahin, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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