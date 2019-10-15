Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin,...
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Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski takımı Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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