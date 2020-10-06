Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret

Son dakika haber: Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğin ölüm yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret

ŞANLIURFA - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğin ölüm yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık Muhammed OmarSaar unutmadı ve ailesine ölümünün 1'nci yıldönümünde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyini YPG/ PKK'dan kurtarmak amacıyla yaplıan Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarından terör örgütü tarafından atılan roket sonucu Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammed OmarSaar annesinin kollarında şehit düştü. Acı olayın ardından 1 yıl geçti. Yalçınkaya da şehit bebeğin ölüm yıldönümü dolayısıyla şehidin ailesine ziyarette bulundu. Aileye destek de bulunan Yalçınkaya, yeni doğan ve ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun adını koydukları "Bilal" bebeğe de hediyeler verdi.

"Her zaman vatanın müdafaacısı olduk"

Ziyarette bir konuşma yapan Yalçınkaya acıyı ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek "Geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bugünlerde yapıldı ve sınır bölgesi Akçakale ateşler içindeydi. Buraya 250 tane havan mermisi düştü. Bir tanesi de maalesef bu eve düştü. Muhammed Hani ailesi 9 aylık çocuklarını burada şehit verdiler. Bize nasip oldu o şehidin cenazesini taşımak ve defnetmek. Allah rahmet etsin. Bugün Allah'a şükür tekrar bir erkek evlatları oldu. Adını da Bilal koydular. İsmi ile yaşasın inşallah. Allah hayırlı etsin. Sevinci ve acıyı bir arada yaşıyoruz. Bir taraftan kaybedilen evlat bir taraftan Cenab-ı Hakk tarafından yerine konulan evlat. İnşallah dünya durdukça bu vatanda ezanlar dinmez, bayrak yere düşmez ve bizde her zaman bu vatanın müdafacısı olduk. Bu kardeşlerimizin zor gününde, o gün şehit cenazesinde de çocuğu ben aldım götürdüm. Bugün de doğumda geldik hem anneyi hem aileyi tebrik ettik. Çocuk inşallah ismi ile mübarek olsun" dedi.

"Bu coğrafya Müslümanlarındır"

Bir daha böyle acı günlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Yalçınkaya, "Bu acı günleri de inşallah bir daha görmeyiz. Çünkü bütün bölge, bütün insanlar, bütün şehir çok acı günler geçirdi. Top ve havan mermileri altında burada azmimizi ve direnişimizi kırmadan sonuna kadar mücadelemizi yaptık ve bugünlere eriştik. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Bakanı Hulusi Akar beyefendiye, Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımıza teşekkür ediyor ve bu harekatta şehit düşen büyün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Batının bu Haçlı Seferi karşısında tüm Müslümanlar dimdik ayakta ve sonuna kadar direnişimizi sürdüreceğiz. Bunları tarihte olduğu gibi inşallah Selahattin Eyyubi'nin azmi ile bu coğrafyadan silip süpüreceğiz. Bu coğrafya Müslümanlarındır ve Müslümanların da olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanı hep yanımızda durdu"

Şehidin babası Mehmet Hani Şahar da Yalçınkaya'ya her zaman yanlarında olduğu dile getirerek, "Biz Akçakale Belediye Başkanına teşekkür ederiz. Bundan tam bir yıl önce oğlumuz şehit oldu. O dönemde sayın belediye başkanı bizleri yalnız bırakmadı. Hep yanımızda durdu, bizlere yardımcı oldu. Bugün bizleri ziyaret etti. Bizde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyib Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin'e teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret
Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret
Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret
Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret
Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan bebeğin ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika


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