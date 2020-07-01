Barselona'da 3 penaltılı 1 puanlı gece - Son Dakika

Barselona'da 3 penaltılı 1 puanlı gece

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

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La Liga'da haftanın en önemli karşılaşmasında lig ikincisi Barcelona, üçüncü sıradaki Atletico Madrid'i ağırladı.

Barselona kentindeki Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada atılan dört golün üçü penaltıdan geldi.

Maçın 12. dakikasında Diego Costa'nın kendi kalesine attığı golle Barcelona 1-0 öne geçti.

Arturo Vidal'ın Yannick Carrasco'yu düşürdüğü 15. dakikada Atletico Madrid'in kazandığı penaltı atışını Ter Stegen kurtarsa da Alman kalecinin penaltı atılmadan önce bir ayağının kale çizgisinin dışında olduğuna karar veren maçın hakemi Mateu Lahoz atışı tekrarlattı.

19. dakikada bu kez topun başına geçen Saul, attığı golle skoru 1-1'e taşıdı.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 50. dakikada Messi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Saul, 62. dakikada verilen maçtaki üçüncü, Atletico'nun ikinci penaltısını da gole çevirerek, skora bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Puanını 70'e çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan, lider Real Madrid'in (71) arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.

Atletico Madrid ise 53 puanla 3.lükte kaldı.

Real Madrid, 2 Temmuz'da sahasında Getafe'ye karşı oynayacağı maçı kazanırsa Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek.

Atletico Madrid, Barcelona, Barselona, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barselona'da 3 penaltılı 1 puanlı gece - Son Dakika Spor
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