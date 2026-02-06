Barselona'da Çiftçi Protestosu - Son Dakika
Barselona'da Çiftçi Protestosu

06.02.2026 20:25
Çiftçiler, AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle Barselona'da toplandı.

İspanya'nın Barselona kentinde çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika'daki bazı ülkelerin dahil olduğu Güney Ortak Pazar (MERCOSUR) arasındaki anlaşmayı protesto etmek için bir kez daha traktörleriyle meydana indi.

Barselona'da iki yıl önce yapılan çiftçilerin büyük gösterisinin yıl dönümüne denk getirilen eylemde, traktörleriyle kent merkezine inen çiftçiler AB-MERCOSUR anlaşması karşısında haklarının korunması taleplerini yineledi.

Çiftçi eyleminin sözcülerinden Jordi Ginabreda, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı Katalonya'daki çeşitli yollarda son zamanlarda yapılan protestolara rağmen, çiftçilerin taleplerinin göz ardı edildiğini ve buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ginabreda "Tarım Bakanlığına, Başbakanlığa, Katalonya özerk hükümetine mesaj gönderdik. Ocak ayı sonuna kadar somut önlemler alacaklarına dair söz vermişlerdi ancak hiçbir şey olmadı. Taleplerimiz biliniyor, hakkımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.

Artık vaat değil somut eylem beklediklerini vurgulayan Ginabreda, gösterilerine yeniden başlamalarının amacının, karşılaştıkları bürokratik engelleri nihai olarak ortadan kaldırmak ve yakıt maliyetlerini düşürmek olduğunu belirtti.

Katalonya'nın farklı bölgelerinden gelen çiftçiler, "MERCOSUR iyi bir anlaşma değil. Gıda güvenliği açısından risk oluşturuyor." şeklindeki iddialarını yineledi.

AB ile MERCOSUR arasında 25 yıl süren müzakerelerden sonra 17 Ocak 2026'da Paraguay'da imzalanmıştı.

AB'nin bugüne kadarki en büyük ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayını alması ve MERCOSUR üyesi Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın yasama organları tarafından onaylanması gerekiyor.

AB ülkelerindeki çiftçiler bu anlaşmanın "haksız rekabete, kalitesiz ve ucuz ürünlerin AB'ye girişine neden olacağını, kırsal kesimdeki çiftçinin hayatta kalmasını zorlaştıracağını" iddia ediyor.

Kaynak: AA

