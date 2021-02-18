Bartın'a 86 milyon 980 bin lira salgın desteği sağlandı - Son Dakika

??????? AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, salgın döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Bartın'a 86 milyon 980 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgını döneminde gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğünü, kovid testlerini, aşıyı dahi ücretli sunduğuna işaret etti.

Salgının başlangıcından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin yanında olduklarını ifade eden Tunç; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Bartın'a 86 milyon 980 bin lira destek sağladıklarını aktardı.