BARTIN Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı - Son Dakika

BARTIN Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı

Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladıBARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Roma döneminde yapılan 3 bin yıllık kale'de yaşanan çökmeler, yıkılmalar ve surlardaki incir ağaçlarının taşları oynatmasıyla oluşan çatlaklar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Roma döneminde yapılan 3 bin yıllık kale'de yaşanan çökmeler, yıkılmalar ve surlardaki incir ağaçlarının taşları oynatmasıyla oluşan çatlaklar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki kale surlarında tespit edilen aciliyeti bulunan 3 ana bölümde onarım ve zararlı bitki temizleme çalışmalarına başlandı.

2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre ortalama 17 metre yüksekliğindeki kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde küçük onarımlar yapılmıştı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra'da, hava şartları ve Karadeniz'in dalgaları Amasra Kalesi'ne zarar vermeye başlamıştı.

KASIM AYINDA KALE DUVARLARINI TUTAN KAYALIKLAR ÇÖKMÜŞTÜ

Amasra'nın en güzel tarihi eserlerinden olan ve Roma döneminde yapılan Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi'nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda geçtiğimiz Kasım ayında denize doğru büyük kaya çökmeleri yaşanmıştı. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri inceleme yaparak, bir rapor hazırlamıştı. Gelinen noktada bu alanın Ulaştırma Bakanlığı ve Amasra Belediyesi ile birlikte tadilat proje çalışmaları devam ediyor.

3 ANA BÖLÜMDE ONARIMLAR VE AĞAÇ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Bartın Valisi Sinan Güner'in girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluğunda 2 bin metre uzunluğundaki Amasra kalesinde onarım çalışmalarına başlandı. Boztepe mahallesindeki aşırı yağışlardan dolayı yaşanan çökmede zarar gören duvarlara işçiler tarafından iskeleler kurularak, onarım çalışmalarına başladı. Kaleiçi Mahallesi uçpalamar sokaktaki Cenova şatosu burcunda da onarımın yapılacağı öğrenildi. Özellikle kale duvarları arasında zamanla büyüyen ve tarihi taşları oynatarak zarar veren incir ağaçları ve diğer zararlı bitki temizliği de başladı. 3 ana bölümde başlayan çalışmaların sonrasında kalenin zarar gören diğer bölümlerinin de hazırlanacak projelerle onarım ve tadilat çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

'ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ'

UNESCO geçici miras listesinde yer alan Amasra kalesinde zaman zaman çökmeler ve yıkılmalar meydana geldiğini söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Amasra kalemizde geçtiğimiz Kasım ayında kale duvarının altındaki kayalıklar denize doğru çöktü. Sonrasında bizlerde drone görüntüleriyle birlikte hazırladığımız raporu Bartın Valimiz Sinan Güner'e ulaştırmıştık. Sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde kalemizin aciliyeti olan 3 ana bölümde onarım ve bitki temizliği çalışmaları başladı. Şu anda da çalışmalar başladı. Bizde Belediye olarak bu süreci de yakından takip ediyoruz. Kale bedenlerinin bir bölümünde yine tahribatların olduğunu görüyoruz. Yine tarihi şato bölümlerinde tahribatlar var buralara müdahale edilmesi bizler için çok önemli, çalışmaların sonunda Amasramıza yakışan bir eser ortaya çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

BARTIN Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı

Amasra, Roma, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN Amasra kalesinde onarım ve bakım çalışmaları başladı - Son Dakika

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