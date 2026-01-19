Bartın'da Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı - Son Dakika
Bartın'da Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı

Bartın\'da Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı
19.01.2026 10:49
Yolda kayarak toprak zemine çarpan çöp kamyonu, işçiyi sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.

BARTIN'da yoldaki kar nedeniyle geri kayan çöp kamyonu toprak zemine çarptı. Kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Gökhan Akgün (45), kamyon ile toprak zemin arasında sıkışarak bacağından yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Dik rampadan çıkan Cevat Araçlıoğlu'nun kullandığı 74 AAB 760 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, kar ve buzlanma nedeniyle bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Kamyon, toprak zemine çarparak durdu. Bu sırada kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Gökhan Akgün, toprak zeminle kamyon arasına sıkıştı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle ambulans olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İş makinesiyle ambulansın bölgeye gelmesi sağlandı. İtfaiye aracı da olay yerine gelmeye çalışırken buz nedeniyle kaydı. Ekipler, güçlükle yaralı işçiye ulaştı. Bacağından yaralanan işçi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İşçi Gökhan Akgün, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bartın'da Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Yaralandı - Son Dakika
