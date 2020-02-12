Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (4) - Son Dakika

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (4)

6 saat önce

ÇAY YATAĞINDA TOPRAK KAYMASIBartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde dün gece metrekareye 31 kilogram yağış düştü.

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (4), System.String[]

ÇAY YATAĞINDA TOPRAK KAYMASI

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde dün gece metrekareye 31 kilogram yağış düştü. Beldeden geçen Kumluca Çayı yatağında 40 metrelik alanda toprak kayması meydana geldi. Pazar yerine ve evlere yakın alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Kumluca Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle taş tahkimat yaparak, önlem almaya çalıştı.Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can, "Hafta sonu yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrasında, dün gece aşırı yağmur yağdı. Kar erimesi sonucu beldemizin içinden geçen çayda sular yükseldi. Buraya iki vadinin birleştiği çayımızın kenarındaki pazar yerinin kenarına kadar geldi. Biz belediye olarak geçici bir önlem aldık ama yağış devam ederse, ormanda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki kar erir ve büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Pazar yerimizin kenarında yaklaşık 40 metrelik bölümde hasarımız var. Acilen bu sorunu da çözmemiz gerekir. Eğer kar erimeye devam ederse büyük tehdit altına oluruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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