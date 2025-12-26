Bartın'da Duruşma Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika
Bartın'da Duruşma Sonrası Kavga Çıktı

26.12.2025 22:49  Güncelleme: 00:18
Bartın'daki arazi kavgası duruşmasında taraflar arasında kavga çıktı, polis müdahale etti.

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde, 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda Mehmet D. (65), aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ve ihtilaflı arazideki yapılan duvarın yıkılmak istenmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni Erhan Demirci, kız kardeşi Havva Demirci (50) ve eniştesi Abdullah Demirci'yi (55) av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet D. ve eşi Behice D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Adliye çıkışında birbirlerine laf atan sanık ve maktul yakınları arasında tartışma çıktı. Bir anda ortalığın karışması üzerine polis ekipleri araya girerek, kavga büyümeden tarafları ayırdı.

Kaynak: İHA

