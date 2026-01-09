Bartın'da Feci Otomobil Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bartın'da Feci Otomobil Kazası

Bartın\'da Feci Otomobil Kazası
09.01.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir otomobilin kavşaktan çıkan araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil, kavşaktan çıkan başka bir otomobile çarptı. Feci kazada, araçta sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Kutlubey Yazıcılar Köyü üst geçit altındaki kavşakta seyir eden, plaka ve sürücüleri açıklanmayan bir otomobil, kavşaktan yola çıkan başka bir otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi kurtarma için çalışma başlatıldı. Yaralılar 18 yaşındaki U.E. ile 22 yaşındaki M.B.A isimli şahıslar ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla sırayla sıkıştıkları araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün yağış nedeniyle kaygan yolda, duramaması sonucu kavşaktan çıkan otomobile çarptığı ileri sürüldü. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bartın'da Feci Otomobil Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:54:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Feci Otomobil Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.