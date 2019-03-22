Bartın'da Fetö/pdy Davalarında Karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davalarda karar açıklandı.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davalarda karar açıklandı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Seyfullah Kaçan ve avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın isnat edilen suçtan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Son savunmasını yapan sanık Kaçan, tanıkların, örgüt toplantılarına 17-25 Aralık'tan sonra da devam ettiği yönündeki ifadelerin çelişkili olduğunu öne sürerek, "Tanıklar, sohbetlere kendilerinin katılmadığını, ancak benim devam ettiğimi söylemiş. Kendileri devam etmediyse, benim devam ettiğimi nereden biliyorlar? Tanık ifadelerini reddediyorum. Yine Bank Asya'ya yatırdığım para talimatla değildir. Örgüt liderinin çağrısından 1 yıl sonra yatırdım. Talimatla yatırsam hemen yatırırdım. Ben terörist değilim, hain de değilim. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt üyeliğinden sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



2 sanık beraat etti



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada yargılanmasına devam edilen sanık B.K, savunmasında, "terör örgütü yöneticisi olma" suçundan hüküm giyen örgütün sözde "adliye imamı" Adem Coşan ile tanıştığını ve daveti üzerine sohbetlere katıldığını anlattı.



17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere gitmediğini savunan B.K, "Daha önce sohbetlere gitmediğimi söylemem korku ve gelecek kaygısındandır. 2010 yılından 2014 Şubat'a kadar sohbetlere dini duygularla gittim, başka bağlantım yok. Gerçek yüzünü gördükten sonra da örgütten ayrıldım." ifadesini kullandı.



Sanığın terör örgütüne üyeliğini kanıtlayacak delil bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, beraat kararı verdi.



Üçüncü duruşmada da aynı suçtan tutuksuz yargılanan N.H, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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