Bartın\'da Kar Eğlencesi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde kar etkili oldu. Çubuklu köyünde yaşayanlar, köy meydanında bir araya gelip, naylon poşetler ve tepsilerle kayarak eğlendi.

Kentte 10 gün aralıklarla etkili olan yağış sonrası Ulus ilçesi Kumluca beldesi Çubuklu köyünde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kar yağışının durmasıyla köyde yaşayanlar, köy meydanındaki yamaçtan kayarak karın keyfini çıkardı. Yaşlı amcalar ve çocuklar, evlerinden getirdikleri naylon poşet ve tepsilerle yaklaşık 20 metrelik yamaçtan aşağı kaydı. Eğlenceli anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.