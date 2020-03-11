Bartın'da sahile erkek cesedi vurdu - Son Dakika
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Bartın'da sahile erkek cesedi vurdu

24 dakika önce

Bartın'da sahile erkek cesedi vurdu Bartın'ın İnkumu sahilinde kıyıya erkek cesedi vurdu.

Bartın'da sahile erkek cesedi vurdu

BARTIN - Bartın'ın İnkumu sahilinde kıyıya erkek cesedi vurdu. Cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre sahilde gezen vatandaşlar, kıyıda cansız bir beden gördü. Vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran cesedin 40-45 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve AFAD personeli de çağrıldı. Kimliği tespit edilemeyen ceset Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze arabası ile Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahildeki cesedi bulan Osman Gür, Bolu'da yaşadıklarını belirterek, eşi ile gezmek için İnkumu'na geldiklerini, gezdikleri sırada da cesedi gördüğünü söyledi. Gür, "Yol boyunda yürürken cansız mankene benzeyen bir şey gördüm. Yaklaştığımda ceset olduğunun farkına vardım. Denizin iç kısmında sahile vurmuş haldeydi. Korona falan vardır diye de dokunamadım" dedi.

Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı .

Bartın'da sahile erkek cesedi vurdu

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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