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Bartın'da Sibirya Mersin balığı yakalandı - Son Dakika

Bartın'da Sibirya Mersin balığı yakalandı

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında avlanan bir balıkçı, havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı denize geri bıraktı.

02.12.2023 - 21:04,  Güncelleme: 22:24
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Karadeniz'in Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı, yaygın olarak Sibirya nehirlerinde görülen ve dünyanın en pahalı balıkları arasında yer alan Sibirya Mersin balığını yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı çekilen hatıra fotoğrafının ardından denize geri bıraktı.

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında mezgit avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçı, Ahatlar mevkisinde havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Sibirya bölgesinde nehirlerin denize döküldüğü bölgelerdeki nehirlerde görülen balık ile hatıra videosu çekilen Yavuzyiğit, hayvanı yeniden doğal ortamına saldı.

AVLANMASI YASAK DİYE BIRAKTI

Bu sezon ikinci kez aynı balığa rastladığını belirten balıkçı Yavuzyiğit, "Aslında görünce çok şaşırdım. normalde bu bölgede bulanan bir balık değil. Bana ikinci defa denk geldi. Neslinin tükenmekte olduğunu bildiğim için çok kısa bir süre misafir ettim. Hemen denize geri bıraktım. Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız" diye konuştu.

Cem Yavuzyiğit ve beraberindeki balıkçılar, Sibirya Mersin balığını denize bıraktıktan sonra bölgedeki mezgit avına devam etti.

Bartın'da Sibirya Mersin Balığı Yakalandı
Bartın'da Sibirya Mersin Balığı Yakalandı
Kaynak: İHA

Karadeniz, Amasra, Bartın, Mersin, Balıkçılık, Çevre, Doğa, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Sibirya Mersin balığı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da Sibirya Mersin balığı yakalandı - Son Dakika
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