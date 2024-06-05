Konya'da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi İntihar Etti - Son Dakika
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Konya'da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi İntihar Etti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bir kadının ölü olarak bulunduğu, kadının kız kardeşinin ise olaydan önce intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 13:38
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Konya'da bir kadın apartman bahçesinde ölü olarak bulundu. Kadının kız kardeşinin de olaydan saatler önce intihar ettiği öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde Şerife Bedel (30) isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, Şerif Bedel'in kız kareşi Gül Bedel'in de olaydan yaklaşık 4 saat önce merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesinde bulunan evinde ilaç içerek canına kıydığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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